تعرف على أغرب موقف واجهته الشيف أميرة شنب .. فيديو

حلت الشيف أميرة شنب ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» بصحبة أولادها، وكشفت الشيف أميرة شنب عن أغرب موقف تعرضت له على شاشة التلفزيون.



قالت أميرة شنب إنها خلال الفاصل الأول أثناء تقديم إحدى حلقات البرنامج قامت بالإتصال بأحد أبنائها بعد عودتهم للمدرسة والإطمئنان عليهم.



وأوضحت أنها بعد المكالمة رفعت رأسها من على التليفون حيث وقع بتلقائية في "الحلة" اللي بها ماء مغلية، لافتة إلى أنها لم تركز للموضوع فوضعت يدها بالماء المغلية.



وتابعت قائلة " تعرضت للحرق أثناء أول فاصل وتعاملت مع الحلقة بتلقائية ولم تظهر هذا الحدث أمام التلفاز".

