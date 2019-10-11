أخبار البرلمان| 5 سنوات من تاريخ الصنع.. منع ترخيص واستيراد هذه المركبات بـ قانون المرور الجديد.. ومشروع قانون لتجريم تقديم الشيشة للأطفال



قال النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون 154 لسنة 2019 فى شأن المحال العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة.



أبرزها إعادة الخلافة العثمانية.. خارجية البرلمان تكشف مؤامرة أردوغان ضد الدول العربية



أدانت سامية رفلة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، العدوان التركي الغاشم على الأراضي العربية السورية، مؤكدة أن أردوغان يسعى لإعادة الخلافة العثمانية.



سنة أولى تنسيقية أحزاب.. دشنت لتكون منصة حوارية بين الشباب والقيادة السياسية قال النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون 154 لسنة 2019 فى شأن المحال العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة.أدانت سامية رفلة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، العدوان التركي الغاشم على الأراضي العربية السورية، مؤكدة أن أردوغان يسعى لإعادة الخلافة العثمانية.



تعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي مضى على تأسيسها عام، من أهم الكيانات المصرية التي تتضمن تجارب جديدة للعمل الجماعي الخاص بالشباب، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الحياة السياسية.





بعد إعلان وظائف جديدة في وزارة التربية والتعليم.. ما النسبة المتوفرة لذوي الإعاقة بينها؟



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نسبة من الوظائف المعلنة على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم لذوي الإعاقة، طبقا للقواعد والشروط الحاكمة لذلك، مراعاة لتكافؤ الفرص.



مجلس النواب يعلن تشكيل لجنة خاصة بشأن بيان الحكومة.. تفاصيل تعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي مضى على تأسيسها عام، من أهم الكيانات المصرية التي تتضمن تجارب جديدة للعمل الجماعي الخاص بالشباب، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الحياة السياسية.أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نسبة من الوظائف المعلنة على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم لذوي الإعاقة، طبقا للقواعد والشروط الحاكمة لذلك، مراعاة لتكافؤ الفرص.



قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وعضوية الأعضاء رؤساء اللجان النوعية للمجلس، لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة أمس الأول، الثلاثاء ، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل".



استثمارات روسية جديدة بـ 2,5 مليار دولار في مصر بالبترول والغاز قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وعضوية الأعضاء رؤساء اللجان النوعية للمجلس، لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة أمس الأول، الثلاثاء ، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل".



عقد مجلس الأعمال المصري الروسي برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، اجتماع مع نظيره الروسي برئاسة ميخائيل أورلوف في القاهرة، ناقشا خلاله حجم التجارة بين الجانبان والمعوقات التي تواجه الطرفين في نمو التجارة والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه الاستثمار بين البلدين.



وفد مجس الشيوخ الأمريكي لـ خارجية النواب: السيسي أرسى سياسة حكيمة عقد مجلس الأعمال المصري الروسي برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، اجتماع مع نظيره الروسي برئاسة ميخائيل أورلوف في القاهرة، ناقشا خلاله حجم التجارة بين الجانبان والمعوقات التي تواجه الطرفين في نمو التجارة والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه الاستثمار بين البلدين.



استضافت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وفدا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب في ولاية كارولينا الجنوبية، خلال لقاء موسع، حضره أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والنائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة.



10 أضعاف السد العالى.. صناعة النواب تكشف موعد افتتاح محطة الضبعة استضافت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وفدا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب في ولاية كارولينا الجنوبية، خلال لقاء موسع، حضره أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والنائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة.



قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، ان مصر ستستفيد فعليًا من مفاعل الضبعة النووى بمطروح في 2026 خاصة وإنه سيتم بدء أعمال الإنشاءات في محطة الضبعة النووية خلال النصف الثانى من ٢٠٢٠ ويستمر حتى 2024 ما يعنى الافتتاح الرسمى له والتشغيل والاستفادة في 2026.



برلماني: أردوغان وضع بلاده فى أزمات اقتصادية من أجل مجد شخصى قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، ان مصر ستستفيد فعليًا من مفاعل الضبعة النووى بمطروح في 2026 خاصة وإنه سيتم بدء أعمال الإنشاءات في محطة الضبعة النووية خلال النصف الثانى من ٢٠٢٠ ويستمر حتى 2024 ما يعنى الافتتاح الرسمى له والتشغيل والاستفادة في 2026.





قال حسن السيد عضو مجلس النواب، تعليقا على عمليات نبع السلام التي تشنها تركيا على سوريا، ان أردوغان يعيد إلى الأذهان فترة العنصرية والاستعمار وهي حقبة انتهت، فهو يسير في طريق يقوم على تشريد المواطنين وسلب الأراضي، وهو غير مقبول من الجهة القانونية والدولية، لما يمثله من تدخل سافر في حق دولة عربية مستقلة".







10 جنيهات على كل راكب.. ضرائب ورسوم السيارات فى قانون المرور الجديد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها أمس، الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات البيع.

5 سنوات من تاريخ الصنع.. منع ترخيص واستيراد هذه المركبات بـ قانون المرور الجديد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها أمس، الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات البيع.





نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الخميس 10 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي: