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خالد سليم يكشف تفاصيل غنائه بالإسبانية.. وسبب إنتاجه ألبوما لنفسه.. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
الفنان خالد سليم
الفنان خالد سليم
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كـريـم الخـطيب
قال الفنان خالد سليم إن فترة الصيف يقدم الكثير من الحفلات سواء في مصر او خارج القاهرة، مشيرا إلى أنه مرتبط بمجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة.

وأضاف «سليم» خلال لقائه في برنامج «أنا وبنتي» المذاع على قناة «أون E» أنه يستطيع الغناء الانجليزي والاسباني، مشيرا إلى أنه خاص تجربة الإنتاج من قبل وانتج البوم لنفسه وقدم من خلاله كل الأفكار التي يريد تنفيذها.

وأشار إلى أنه ترجم أغنية من أغانيه في الألبوم من العربية إلى الإسبانية وقام بغنائها، والأغنية نالت إعجاب الجميع خاصة الأصدقاء المقربين له.
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