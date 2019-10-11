أخبار الفن .. انهيار هنا الزاهد وانفعال هنيدى فى عزاء طلعت زكريا .. والقاهرة تودع شوقى الماجرى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
شاهد.. الحزن يسيطر على هنا الزاهد في عزاء طلعت زكريا
حرص الفنان مصطفى شعبان على تقديم واجب العزاء في الفنان طلعت زكريا، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وحضره عدد كبير من الفنانين.
وقد قام الفنان مصطفى شعبان بمساندة وتقديم واجب العزاء للفنانة هنا الزاهد في زوج أمها.
انفعال محمد هنيدى فى عزاء طلعت زكريا لهذا السبب.. فيديو
حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا ، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .
وعلى رأس هؤلاء الفنانين الفنان هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى قمر ، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف، أكرم حسنى، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، إيهاب فهمي، أشرف زكى ، كريم فهمى ، هشام ماجد ، جلال الشرقاوى وأكرم حسنى بالإضافة الى الفنان محمد هنيدى ، والذى انفعل بسبب تزاحم عدد من الأطفال عليه للتصوير معه خلال أدائه واجب العزاء.
عودة بكيزة وزغلول 2020 بممثلين آخرين.. تعرف على التفاصيل
أكدت الفنانة إنتصار، صحة ما تردد حول قيامها بإعادة تقديم مسلسل وفيلم بكيزة وزغلول فى عمل مسرحى جديد.
وتابعت "إنتصار" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنها تقوم ببطولة العمل بمشاركة الفنانة بدرية طلبة، على أن يتم تقديم المسرحية بعد الانتهاء من عرض مسرحية ريا وسكينة
تعرف على موعد عزاء المخرج شوقى الماجرى بالقاهرة
أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس ادارة مجلس نقابة المهن التمثيلية ، فى تصرح خاص لـ صدى البلد ، انه من المقرر ان يقام عزاء المخرج الراحل شوقى الماجري بالقاهرة ، يوم السبت القادم ، بمسجد الكواكبى بالعجوزة .
شاهد.. الحزن يسيطر على هنا الزاهد في عزاء طلعت زكريا
حرص الفنان مصطفى شعبان على تقديم واجب العزاء في الفنان طلعت زكريا، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وحضره عدد كبير من الفنانين.
وقد قام الفنان مصطفى شعبان بمساندة وتقديم واجب العزاء للفنانة هنا الزاهد في زوج أمها.
انفعال محمد هنيدى فى عزاء طلعت زكريا لهذا السبب.. فيديو
حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا ، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .
وعلى رأس هؤلاء الفنانين الفنان هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى قمر ، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف، أكرم حسنى، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، إيهاب فهمي، أشرف زكى ، كريم فهمى ، هشام ماجد ، جلال الشرقاوى وأكرم حسنى بالإضافة الى الفنان محمد هنيدى ، والذى انفعل بسبب تزاحم عدد من الأطفال عليه للتصوير معه خلال أدائه واجب العزاء.
عودة بكيزة وزغلول 2020 بممثلين آخرين.. تعرف على التفاصيل
أكدت الفنانة إنتصار، صحة ما تردد حول قيامها بإعادة تقديم مسلسل وفيلم بكيزة وزغلول فى عمل مسرحى جديد.
وتابعت "إنتصار" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنها تقوم ببطولة العمل بمشاركة الفنانة بدرية طلبة، على أن يتم تقديم المسرحية بعد الانتهاء من عرض مسرحية ريا وسكينة
تعرف على موعد عزاء المخرج شوقى الماجرى بالقاهرة
أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس ادارة مجلس نقابة المهن التمثيلية ، فى تصرح خاص لـ صدى البلد ، انه من المقرر ان يقام عزاء المخرج الراحل شوقى الماجري بالقاهرة ، يوم السبت القادم ، بمسجد الكواكبى بالعجوزة .