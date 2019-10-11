40 مليون مستخدم في خطر.. تحذير من ثغرات أمنية في هواتف "جالاكسي"

أكدت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية هذا الأسبوع وجود ثغرات أمنية تؤثر على مستخدمي هواتف جالاكسي "S8" و"S9" و"S10" و"S10e" و"S10 Plus" و"S10 5G"، ذلك بالإضافة إلى هواتف جالاكسي "Note 9" و"Note 10" و"Note 10 Plus"، وفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع مجلة "فوربس" الأمريكية.



وأفاد التقرير بأن إحدى هذه الثغرات صُنفت باعتبارها "حرجة"، كما صُنفت ثلاث من الثغرات الأمنية باعتبارها "على درجة عالية من الخطورة"؛ وفي المجمل، فقد تمت الإشارة إلى حوالي 21 مشكلة أمنية، 17 منها متعلقة بواجهة المستخدم، وأربع مشاكل متعلقة بنظام التشغيل "أندرويد".



وأشار التقرير إلى وجود مجموعة من الثغرات الأمنية التي تؤثر بشكل خاص على مستخدمي أجهزة "جالاكسي 8" و"جالاكسي 9"؛ ومن بين هذه الثغرات، توجد ثغرة صُنفت على أنها "حرجة"، وهي تؤثر على كل من "جالاكسي S9" و"Note 9".



الجدير بالذكر أنه مع بيع حوالي 30 مليون وحدة من هواتف "جالاكسي 9" الذكية، بالإضافة إلى 10 مليون وحدة من أجهزة "جالاكسي Note 9"، فإن ذلك يعني أن قرابة 40 مليون مستخدم محتمل في حاجة إلى الانتباه إلى ذلك التحذير الصادر من شركة "سامسونج" جيدًا.



وأكد التقرير على أنه يتوجب على المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تأجيل تثبيت التحديثات يعني أن هاتفك المحمول قد يظل معرضًا للخطر.