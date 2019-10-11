محمود متولي يكشف موقفه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك .. فيديو

كشف محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة إمكانية مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك من عدمه ، وذلك فى إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.



وقال متولي في تصريحات لفضائية تايم سبورت على هامش الاحتفالية:"حاليًا الأمور تسير بصورة جيدة ومراحل التأهيل منتظمة، لم يخبرني الطبيب بأي جديد ولا يوجد أي خيارات أو معلومات جديدة بخصوص مشاركتي في القمة".



وأقيم أمس الخميس احتفالية كبيرة لتسليم درع الدوري المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة ، كما حرص على الحضور محمد الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ، وأعضاء المجلس والجهاز الفني للفريق ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ واللاعبين، وعدد نجوم النادي الأهلي السابقين وعدد من الفنانين على رأسهم أمير عيد ومصطفى قمر.