استعدادا للموسم السياحي الشتوي: أسوان المشتى العالمي تستقبل زائريها وضيوفها بشمسها الدافئة وطقسها الجاف .. واستعدادات مكثفة لانطلاق الموسم الجديد أكتوبر الجاري

-أسوان قبلة السائحين والزائرين

- يتنوع منتجها السياحي ما بين سياحة ثقافية وآثرية

-المسلة الناقصة وخزان أسوان والسد العالى أبرز معالمها

-أهلها يستقبلون ضيوفهم وزائريهم ببشاشة وترحيب



أسوان قبلة السائحين والزائرين المشتى العالمى الذى يحرص على زيارتها سائحين من مختلف الجنسيات بدول العالم .. فهي عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء بلد الأمن والأمان والاستقرار .



وتستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية حدوتة محافظة مصرية ممثلة فى أسوان التى تجذب إليها الوافدين من مختلف بقاع العالم نظرًا لتنوع منتجها السياحى ما بين سياحة ثقافية وأثرية، وأيضًا علاجية ورياضية وفنية وبيئية وترفيهية وسفارى وصيد أسماك، فضلًا عن سياحة الجزر النيلية والمحميات الطبيعية، فضلًا عن سياحة المؤتمرات والمهرجانات والأسر والمجموعات، بجانب تعدد المعالم السياحية من المسلة الناقصة وخزان أسوان والسد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية.



والسائد فى تحقيق هذا الجذب للسائحين والزائرين لمحافظة أسوان عروس الجنوب والبوابة الجنوبية لمصر هو تميزها بشمسها الساطعة ودفء جوها في الشتاء وهو الذى انعكس على أهلها الذين يستقبلون ضيوفهم وزائريهم ببشاشة وترحيب، فأسوان تعتبر مصدر عشق للكثيرين فى مصر وخارجها لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة والطقس الجاف والجزر النيلية والمحميات الطبيعية وصفاء ونقاء مياه النيل.



وشهدت الحركة السياحية خلال هذه الأيام زيادة فى التدفق السياحى من خلال إستقبال المحافظة للعديد من الشخصيات الأجنبية البارزة.



وبالتوازى مع ذلك تشهد محافظة أسوان خلال هذه الفترة جهود متواصلة ومستمرة بالتنسيق والتعاون المكثف بين كافة الجهات المعنية لإستقبال الموسم السياحى الجديد والذى سيتضمن خلال شهر أكتوبر الحالى حدوث الظاهرة الفريدة من نوعها وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية فى 22 أكتوبر الجارى .



ومن جانبه أوضح خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إن معدلات السياحة بدأت تتحسن ما يبشر بموسم سياحى مزدهر سياحيًا عن سابقه، وهو ما يتمثل فى إرتفاع نسب معدلات السياحة تدريجيًا خلال موسم الشتاء ، وسيشهد زحامًا خلال نهاية شهر ديسمبر ضمن إحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة ، وفى شهرى يناير وفبراير بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسى.



وقال إن عدد الفنادق العائمة التى تعمل بين الأقصر وأسوان فى تزايد أيضًا ، حيث إن معظم الأجانب يفضلون الرحلات النيلية التى تربط محافظتى أسوان والأقصر عبر نهر النيل، للاستمتاع بزيارة المعالم الأثرية والسياحية الواقعة بين المدينتين، وأن معظم الجنسيات التى تزور أسوان والأقصر خلال فترة الشتاء هم جنسيات الألمان والصين واليابان وأمريكا الجنوبية وعدد كبير من الدول الأوروبية، بخلاف تواجد الأمريكان والهولنديين وغيرهم.



وأضاف محمد بأن معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية استقبل فوج سياحى ضم 2100 سائح من مختلف الجنسيات وذلك ضمن جولتهم السياحية داخل المدن المصرية حيث وصل الفوج السياحي إلى المعبد عبر الرحلات البرية وبلغ عددهم 1863 سائحًا ، بالإضافة إلى رحلة طيران جوية لمطار أبو سمبل الدولى ورحلة نيلية عبر البواخر السياحية بإجمالى 2100 سائح أجنبى متعددي الجنسيات كان أغلبهم من "الأسبان والألمان والأمريكان وعدد من دول أمريكا الجنوبية حيث يستمتع الزائرون بجولة سياحية داخل معابد أبوسمبل التى تضم معبد للملك رمسيس الثانى ومعبد بجواره لزوجته الملكة نفرتارى.



وفى سياق متصل أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إستعداد أجهزة المحافظة لمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير ، واستعداد الفرق الفنية المشاركة لإحياء المهرجان .



ومن ناحية أخرى روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لمنطقة النوبة فى أسوان والتى تنفرد بثقافتها المميزة والتى تنعكس على عاداتهم وتقاليدهم وشكل بيوتهم الذى لن تجد له مثيل سوى فى تلك البقعة.



وقالت الهيئة فى تغريدة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "يمكن للحياة أن تكون بسيطة وممتعة فى نفس ذات الوقت، أقضى يوم مع النوبيين فى أسوان لكى تقدر جميع كنوزها".



وتأتى تلك الحملة بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوى والذى تنفرد فيه الأقصر وأسوان بأفضل المقاصد السياحية لقضاء تلك الفترة من العام، حيث الشمس المشرقة والجو المعتدل، وهو الأمر الذى يجذب الوفود السياحية من كافة دول العالم خاصة من إسبانيا وألمانيا واليابان.

