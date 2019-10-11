حمدي فتحي يوضح موقفه من الجلوس على دكة منتخب مصر

أوضح حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر موقفه في حالة جلوسه على مقاعد البدلاء في المنتخب أو خروجه من القائمة بالكامل.



وقال حمدي فتحي فى تصريحاته لأون سبورت: "سعيد للغاية بتواجدي لأول مرة مع منتخب مصر ، لكل مُجتهد نصيب ولم أقصر نهائيا طوال الفترة الماضية. أحمد الله على الانضمام للمنتخب".



وتابع "المنافسة في مركزي؟ بكل تأكيد ستكون صعبة. المنافسة صعبة في كل مكان وكذلك صعبة في الأهلي ،لا يوجد أي مشكلة إذا جلست على مقاعد البدلاء أو خرجت من قائمة أي مباراة للمنتخب ،الأهم دائما هو تحقيق منتخب مصر للنجاحات. هذا أهم من مشاركة أي لاعب".



وانضم حمدي فتحي إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير من عام 2019 ، كما يلعب منتخب مصر أمام بوتسوانا يوم الاثنين في الظهور الأول لكتيبة الفراعنة تحت قيادة حسام البدري.