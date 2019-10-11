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أخبار العالم

الكويت تكشف حقيقة مشاركة وزير خارجيتها في صفقات عقارية بأمريكا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نفت وزارة الخارجية الكويتية، مساء أمس الخميس، حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول اشتراك وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصبح، في صفقات عقارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا": "الوزير ليست لديه أي تعاملات عقارية أو تجارية في الولايات المتحدة".

وتابع البيان: "ندعو مرددي مثل هذه المعلومات الكاذبة الملفقة إلى تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه المعلومات والادعاءات ونشدد على أننا لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مردديها".
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