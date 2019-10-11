بأسهل الخطوات .. طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم​

كانيلوني باللحم المفروم من الأطباق الرئيسية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تحضيرها و تقديمها لأسرتك بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.
مقادير كانيلوني باللحم المفروم
للكريب
4 ملعقة كبيرة دقيق
بيض أحمر
جوزة الطيب
1 ملعقة خل
2 ملعقة كبيرة زيت
- للحشو
لحم مفروم
عصير طماطم
ثوم مفروم
كزبرة خضراء
زيت
سكر
جبنة رومي مبشورة
لبن دقيق
طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم
لعمل الكريب
* يضاف إليه الخل والزيت ورشة جوزة الطيب ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل
* في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين
* تحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف
* يخلط اللحم المعصج مع الصلصة ثم تضاف إليها الجبنة المبشورة وتقلب
* يحشى الكريب بخليط اللحم المفروم، ويلق ويوضع في صينية فرن
* يصب عليها البشاميل وتدخل فرن ساخن حتى يحمر الوجه
* يقدم ساخن
مقادير كانيلوني باللحم المفروم
للكريب
4 ملعقة كبيرة دقيق
بيض أحمر
جوزة الطيب
1 ملعقة خل
2 ملعقة كبيرة زيت
- للحشو
لحم مفروم
عصير طماطم
ثوم مفروم
كزبرة خضراء
زيت
سكر
جبنة رومي مبشورة
لبن دقيق
طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم
لعمل الكريب
* يضاف إليه الخل والزيت ورشة جوزة الطيب ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل
* في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين
* تحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف
* يخلط اللحم المعصج مع الصلصة ثم تضاف إليها الجبنة المبشورة وتقلب
* يحشى الكريب بخليط اللحم المفروم، ويلق ويوضع في صينية فرن
* يصب عليها البشاميل وتدخل فرن ساخن حتى يحمر الوجه
* يقدم ساخن