بأسهل الخطوات .. طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم​

كانيلوني باللحم المفروم​ من الأطباق الرئيسية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تحضيرها و تقديمها لأسرتك بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.



مقادير كانيلوني باللحم المفروم​

للكريب

4 ملعقة كبيرة دقيق

بيض أحمر

جوزة الطيب

1 ملعقة خل

2 ملعقة كبيرة زيت

- للحشو

لحم مفروم

عصير طماطم

ثوم مفروم

كزبرة خضراء

زيت

سكر

جبنة رومي مبشورة

لبن دقيق



طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم​



لعمل الكريب

* يضاف إليه الخل والزيت ورشة جوزة الطيب ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل

* في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين

* تحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف

* يخلط اللحم المعصج مع الصلصة ثم تضاف إليها الجبنة المبشورة وتقلب

* يحشى الكريب بخليط اللحم المفروم، ويلق ويوضع في صينية فرن

* يصب عليها البشاميل وتدخل فرن ساخن حتى يحمر الوجه

* يقدم ساخن



