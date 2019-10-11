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مرأة

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
مى عمر
مى عمر
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هاجر هانئ
شارك المخرج محمد سامى متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بفيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجته مى عمر، معلقا على الفيديو " Happy birthday love 😘😘".

مى عمر من النجمات اللاتى يتمتعن بذوق رفيع وراقى فى اختيار قطع الملابس التى تظهر بها سواء الإطلالات الكاجوال او الكلاسيك، وهو ما يجعلها محط أنظار الجميع.

تعتمد مى عمر على الأزياء التى تجمع بين الجرأة والأناقة، فهى تحرص على اقتناء الإطلالات التى تبرز جمالها و المتناسقة مع قوامها الرشيق، كما تقوم بتنسيق قطع الاكسسوارات و الحقائب و نظارات الشمس التى تتناسب مع وجهها وتمنحها إطلالة متكاملة و جذابة.

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها
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