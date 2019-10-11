ماما بتزعق لي .. ابنة مي سليم تضعها في موقف محرج على الهواء

قالت الفنانة مي سليم، إنها تعاني من عدم قيام ابنتها لي لي بالواجبات المنزلية بسبب استخدامها للموبايل ومشاهدت فيديوهات على موقع اليوتيوب.



وظهرت لي لي ابنة مي سليم خلال استضافتها بحلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، والذي يقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، لا تتحدث العربية بالشكل الجيد لتأثرها بأصلها الاردني، مشيرا إلى أنها أعطتها بعض النصائح للظهور على الشاشة منها التحدث باللغة العربية.



ومن جانبها قالت لي لي: «ماما بتزعق لي شوية، مش بعمل الهوم وورك، مش بحب، ومش متعود».