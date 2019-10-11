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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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مرأة

هذه الأبراج الأكثر تفاؤلا .. هل أنت منها؟

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
هذه الأبراج الأكثر
هذه الأبراج الأكثر تفائلا
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هاجر هانئ
التفاؤل من أجمل وأبرز الصفات التى يتصف بها أى شخص، ويمكن زراعتها مع مرور الوقت كما يمكنك تعلمها وممارستها لأنها من السمات التى يفضل أن يتسم بها أى أنسان حتى يستطيع تخطى الكثير من الأمور الحياتية الصعوبة التى تؤثر على البعض بالسلب و تجعلهم أشخاص متشائمين.

كشفت خبيرة الأبراج مني أحمد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن الأبراج الأكثر تفاؤلا، وتتمثل فى ...

برج الجوزاء
يعيش بين الدراما و التفاؤل ولكن يشعر نفسه في النهاية بأنه سعيد برغم كل الضغوطات التي يواجهها في حياته كما يبعث لروحه هذا التفائل.

برج الاسد
يحقق لنفسه السعادة الروحانية التي تبعث له الراحة والتفاؤل للغد وبعد الغد.

برج الميزان
متفائل دائما لنفسه أو لغيره، كما أعتاد مواليد هذا البرج بالشعور بمتع الحياة و لغة السعادة، فعندما يواجه صعوبات يهرب منها الي كل ما هو يحقق له السعادة.

برج القوس
ملك التفاؤل وشعاع الترفيه وحب السفر والرحلات ممتعه ودائما صانع التفاؤل.

برج الدلو
برج هوائي لا يستطيع العيش بدون تفاؤل وحب المغامرة يبعد عن كل ما هو يزعجه مهما كان.
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