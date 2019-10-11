عمر السعيد يكشف عن رسالة البدري له في منتخب مصر

كشف عمر السعيد مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي الزمالك، عن رسالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب، بعد انضمامه للمعسكر الحالي.



وأشار السعيد في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت": "البدري طالبني بالتدريب جيدًا، في ظل اللعب وسط لاعبين كبار، تدرب جيدًا لكي تصبح مثلهم".



وأوضح السعيد أن الانضمام للمنتخب بمثابة الحلم الذي تحقق، فيما أشار إلى أن المنافسة صعبة لحجز مقعد أساسي لصفوف المنتخب، ولكنها تصب في صالح الفريق.