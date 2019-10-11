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توك شو

خالد سليم : ولدت في الكويت وجئت إلى مصر في مرحلة الجامعة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:45 ص
الفنان خالد سليم
الفنان خالد سليم
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كـريـم الخـطيب
قال الفنان خالد سليم، إنه ولد في دولة الكويت وعاش فيها حتى الثانوية العامة وبعدها جاء إلى مصر على مرحلة الجامعة، ودخل كلية التجارة جامعة القاهرة.

وأضاف «خالد سليم» خلال لقائه في برنامج «أنا وبنتي» المذاع على قناة «أون E» أنه كان مفتقد للمة العائلة عندما كان صغير بسبب بعده عن أسرته أُنثاء تواجده مع والده ووالدته في الكويت خاصة أنه ليس له أقارب هناك لان كلهم في مصر.

وأشار «خالد سليم» إلى أنه ظل مرتبط بالكويت وحريص على زيارتها كل أجازة، خاصة عندما جاء إلى مصر تغيرت الأوضاع وأصبح يسافر في الإجازات، موضحا أنه كان حريص على الخروج والفسح مع أولاد خالته وأصحابه في كل مرة ينزل فيها إلى مصر.
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