Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابنة مي سليم تظهر قدرات تمثيلية كبيرة في أداء مشهد ببرنامج معكم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
مي ولي لي
مي ولي لي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة مي سليم، أنها تلعب مع ابنتها لي لي في المنزل؛ موضحة أن من تلك الألعاب لعبة «الاستغماية».

وقامت لي لي ابنة مي سليم خلال استضافتها بحلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، والذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، بتمثيل مشهد على الهواء، وظهرت الابنة لي لي بقدرة كبيرة على التمثيل واستقبل الجمهور ذلك بالتصفيق الحاد.

وحكت مي سليم عن المعاناة التي كان يعيشها أهلها بسبب انها كانت طفلة شقيقة جدا ولم تكن متفوقة في التعليم، منوها انها أصبحت متفوقة عندما التحقت بالمرحلة الجامعية.

يذكر أن المشهد التمثيلي الذي كان بين مي ونجلتها أن نجلتها تنام وتحاول الأم افقتها للذهاب إلى المدرسة؛ على الهواء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين عبد العزيز تكسف منى الشاذلي على الهواء .. فيديو

هنادي مهنى تكشف دور منى الشاذلي في دخولها عالم التمثيل

مبارزة موسيقية بين هاني مهنى وابنته هنادي على الهواء

دخلت التمثيل بالصدفة.. هنادي مهنا: أحب المغامرة واختيار الأدوار الصعبة.. وهذه علاقتي بالراحل ياسر عرفات

بإتقان عالٍ .. أحمد صلاح حسني يقلد آل باتشينو على الهواء

منى الشاذلي تهدم بيت كوتشينة.. والمصمم: هذه أسعد لحظة .. فيديو

ترشيحاتنا

ما شوفتش سفالة كده.. تامر أمين يشن هجوما ناريا على محمد ناصر.. شاهد

ماما بتزعق لي .. ابنة مي سليم تضعها في موقف محرج على الهواء

أمير عيد يشعل حفل تتويج النادي الأهلي بـ بطولة الدوري المصري

أول ظهور رسمي للعضو الجديد بالجهاز الفني للزمالك

بالاشتراك مع عمرو مصطفي.. تركي آل الشيخ يطرح ألبوم "لعبت مع الأسد"

أول ظهور.. ريهام سعيد تقدم واجب العزاء في وفاة طلعت زكريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون كاروهات.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيك

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا