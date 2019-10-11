ابنة مي سليم تظهر قدرات تمثيلية كبيرة في أداء مشهد ببرنامج معكم

قالت الفنانة مي سليم، أنها تلعب مع ابنتها لي لي في المنزل؛ موضحة أن من تلك الألعاب لعبة «الاستغماية».



وقامت لي لي ابنة مي سليم خلال استضافتها بحلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، والذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، بتمثيل مشهد على الهواء، وظهرت الابنة لي لي بقدرة كبيرة على التمثيل واستقبل الجمهور ذلك بالتصفيق الحاد.



وحكت مي سليم عن المعاناة التي كان يعيشها أهلها بسبب انها كانت طفلة شقيقة جدا ولم تكن متفوقة في التعليم، منوها انها أصبحت متفوقة عندما التحقت بالمرحلة الجامعية.



يذكر أن المشهد التمثيلي الذي كان بين مي ونجلتها أن نجلتها تنام وتحاول الأم افقتها للذهاب إلى المدرسة؛ على الهواء.