استشاري إرشاد أسرى تضع روشتة للتمتع بصحة نفسية وتوازن واستقرار عقلى وجسدى

وجهت د.بثينة الفقى استشارى الأرشاد الأسرى والعلاقات الزوجية والمراهقة والتدريب فى اليوم العالمى للصحة النفسية كلمة لكل إنسان من الصغار والكبار للمرأة والرجل للفتاة والشاب.



وقالت د.بثينة لكى تتمتع بصحة نفسية وتوازن واستقرار عقلى وجسدى عليك أن تبتعد عما يؤلمكوعن التعاسة والتعساء وعن كل مايسبب لك الحزن والتوتر والضيق ، ابتعد عن كل شخص سلبي يعلق قصوره على شماعة الآخرين ويري نصف الكوب الفارغ ، او يعيش دور الضحية ،عش حياتك مستمتعا بكل لحظة فيها مع من تحبه وترتاح له واختر الحياة التى تريدها انت وليس الآخرين ،عش حياتك بكل مافيها ولا تحرم نفسك من السعادة ولا تؤجلها للغد فربما يأتى الغد وانت من سكان القبور فالعمر ينتهى فى لحظة وهم من احلام وامنيات وافكار ومواهب دفنت مع أصحابها .



وأضافت: من الضروري أن تتعلم أن تسامح وتعفو وتتغافل وترضى بأقدارك وكن سببا لإسعاد غيرك ولو بكلمة أو ابتسامة او تشجيع او عون وستزداد سعادتك اضعاف مضاعفة ، وانتبه لان البداية هي فى الرضي وأن تكن بالقرب من الله وفى طاعته حينها ستجد راحتك وسعادتك وحياتك .

