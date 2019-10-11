Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استشاري إرشاد أسرى تضع روشتة للتمتع بصحة نفسية وتوازن واستقرار عقلى وجسدى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
د.بثينة الفقى استشارى
د.بثينة الفقى استشارى الأرشاد الأسرى والعلاقات الزوجية
Advertisements
صدى البلد
وجهت د.بثينة الفقى استشارى الأرشاد الأسرى والعلاقات الزوجية والمراهقة والتدريب فى اليوم العالمى للصحة النفسية كلمة لكل إنسان من الصغار والكبار للمرأة والرجل للفتاة والشاب.

وقالت د.بثينة لكى تتمتع بصحة نفسية وتوازن واستقرار عقلى وجسدى عليك أن تبتعد عما يؤلمكوعن التعاسة والتعساء وعن كل مايسبب لك الحزن والتوتر والضيق ، ابتعد عن كل شخص سلبي يعلق قصوره على شماعة الآخرين ويري نصف الكوب الفارغ ، او يعيش دور الضحية ،عش حياتك مستمتعا بكل لحظة فيها مع من تحبه وترتاح له واختر الحياة التى تريدها انت وليس الآخرين ،عش حياتك بكل مافيها ولا تحرم نفسك من السعادة ولا تؤجلها للغد فربما يأتى الغد وانت من سكان القبور فالعمر ينتهى فى لحظة وهم من احلام وامنيات وافكار ومواهب دفنت مع أصحابها .

وأضافت: من الضروري أن تتعلم أن تسامح وتعفو وتتغافل وترضى بأقدارك وكن سببا لإسعاد غيرك ولو بكلمة أو ابتسامة او تشجيع او عون وستزداد سعادتك اضعاف مضاعفة ، وانتبه لان البداية هي فى الرضي وأن تكن بالقرب من الله وفى طاعته حينها ستجد راحتك وسعادتك وحياتك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالسلامة يا حبيب قلبي.. 13 خطوة عشان تنسي الإكس

مش كل ضحكة سعادة.. احترس من خطر الاكتئاب المبتسم

ربنا اسمه العدل.. ريهام سعيد تثير الجدل مجددا بكلمات غامضة

ترشيحاتنا

ترامب يهدد بإرسال الآف الجنود إلى تركيا أو فرض عقوبات مالية لاجتياحها سوريا

ميزانية الفيلم تخطت الـ 55 مليون جنيه.. أحمد عز يكشف كواليس الممر.. شاهد

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

موجز السوشيال ميديا.. بـ قبلة لزوجها مى عمر تشعل السوشيال ميديا.. فرج عامر يتعرض لهجوم من متابعيه

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

صدق أو لا تصدق.. بريطانية تعثر على صدفة تشبه أسامة بن لادن.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون كاروهات.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيك

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا