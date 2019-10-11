خالد سليم يروي موقفا له مع أحد متابعيه بعد طلب الأخير مساعدته

روى الفنان خالد سليم، قصة شاب طلب منه مساعدة على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وقال : « واحد كان طالب مني مساعدة على الإنستجرام، وكان يعاني بتر في ساقه وكنت هساعده بس شوفت مفاجأة».



وقال "سليم" خلال لقائه في برنامج «أنا وبنتي» المذاع على قناة «أون E» إنه ضم هذا الشاب إلى قائمة الأصدقاء، وطلب منه ارسال رقم هاتفه وتفاصيل عنه، وأثناء إلقاء نظرة علي الاصدقاء عند الشاب أكتشف انهم فنانين وعارضين للأزياء والموضة وأمراء وشيوخ ورجال أعمال.



وتابع : تفاجئت من الطريقة التي دخل بها الشاب فكان ردي عليه وقتها: «بص بقى يا معلم لو لاقيت ابقى ابعتلى بقى انا كمان».