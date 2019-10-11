أحمد شوبير يعلن موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف مجلس إدارة النادي الأهلي عقب رسالة تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق لـ محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.



وأكد أحمد شوبير في تصريحات لقناة أون سبورت أن رسالة تركي وجدت صدى رائعا وجيدا من جميع أعضاء مجلس الإدارة مشددا أن الرسالة جاءت "بردا و سلاما" لتضع حدا للخلافات القائمة بين الطرفين منذ فترة طويلة.



وأضاف أحمد شوبير أن تحسن العلاقات سيتضح خلال الفترة المقبلة وستظهر آثار تلك المبادرة الطيبة على الجميع.



وأكمل أن تركي آل الشيخ شخص جيد ومحترم ويكن كل الاحترام والتقدير لـ الخطيب.



وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كتب عبر فيس بوك قائلًا "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن التعرض لأهله عيب وحرام".



وقد لقيت التغريدات ردودًا واسعة من متابعيه وجماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





