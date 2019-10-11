أخبار التكنولوجيا.. جوجل تطلق هاتفا ذكيا بتقنية 5G.. وتحذير لمستخدمي هواتف جالاكسي.. والكشف عن ابتكار مذهل من آبل

نشر موقع صدى البلد عددا من أخبار التكنولوجيا والمتعلقة بالهواتف والابتكارات وأهمها:أكدت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية هذا الأسبوع وجود ثغرات أمنية تؤثر على مستخدمي العديد من هواتف جالاكسي؛ وأفاد تقرير نشره موقع مجلة "فوربس" الأمريكية بأن إحدى هذه الثغرات صُنفت باعتبارها "حرجة"، كما صُنفت ثلاث من الثغرات الأمنية باعتبارها "على درجة عالية من الخطورة"؛ وفي المجمل، فقد تمت الإشارة إلى حوالي 21 مشكلة أمنية، 17 منها متعلقة بواجهة المستخدم، وأربع مشاكل متعلقة بنظام التشغيل "أندرويد".أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا فى حياتنا اليومية ولا غنى عنها، والتى تستدعى الكثير من الأموال من أجل الحصول على أفضلها واقتناؤه، ولكن الأمر تحول عند البعض إلى هوس من أجل شراء كل جديد، وهى الظاهرة التى انتشرت مؤخرًا، لذلك نقدم لك الفترة المثل لتحديث هاتفك القديم.وبحسب موقع فون آرينا التقنى، تنحصر معظم أسباب تغير الهواتف الذكية بإستمرار من أجل الحصول على إصدار أعلى، أو علامة مميزة تغرب فى شراء أحد منتجاتها كآيفون، أو حتى الفئة العمرية التى توجهك تجاه فئات بعينها ترغب فى تحديثها بإستمرار.لاشك أن اقتناء هاتف آيفون من علامة آبل المميزة هو أمر يسعى إليه الكثيرون، ولكن إرتفاع سعر منتجات هواتفها يضع العديد من العقبات للحصول على أحدها، والذي لا يعرفه الكثيرون أنه يمكن بكل بساطة الحصول على نسخة جدية من iPhone SE بـ 100 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 1650 جنيهًا مصريًا.كشفت شركة أوبو الصينية عن أحدث أيقوناتها Reno Ace، والذى يأتى بمواصفات قياسية تؤهله لتقديم أداء استثنائى، والمنافسة بشراسة ضمن فئة الـ Flagship.وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Reno Ace بشاشة كاملة قياسها 6.5 بوصة من نوع FHD+ AMOLED بتقنية عرض 90Hz ، بها نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.لاحظ العديد من مستخدمى تطبيق منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك منذ فترة قليلة، إختفاء زر الـ Page Like من الصفحات.وظهر ذلك العطل فى التطبيق فقط وليس نسخة الويب، وحتى الآن لم ترد إدارة فيسبوك عما إذا كان الأمر خطأ تقنى أم مجرد إختبار لشىء جديد.بدأت شركة جوجل "Google" الأمريكية، في اختبار إنتاج هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وقد يكشف النقاب عن هاتف (pixel4) خلال الأسبوع القادم، كجزء من توسعها في الذي تسعى من خلاله إلى منافسة شركة آبل، وأصبحت تنافسها في تقديم هواتف تحمل علامتها التجارية وتعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لها، بحسب ما ذكرته صحيفة مجلة Nikkei Asian Review".أعلنت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، أمس، أن من المقرر أن يدلي مارك زوكربيرج "Mark Zuckerberg"، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بشهادته فيما يتعلق بالعملة الرقمية "ليبرا" أمام اللجنة في جلسة خاصة في 23 أكتوبر الجاري.أعلنت شركة أوبر "Uber"، أمس، عن تجربة ميزة جديدة تتيح للركاب الأمريكيين تنبيه السائقين إلى أن حيوانًا أليفًا سيركب معه، وهو أحدث جهد من الشركة لجذب جمهور أوسع، ليصبح متجرها واحدًا للنقل والوجبات والخدمات الأخرى.كشفت دراسة استقصائية حديثة للمستهلكين من شركة جوجل "Google"، أن معظم الكنديين قلقون بشأن اختراق حساباتهم على الإنترنت أو محاولة اختراقها، في الواقع يشعر نصف الكنديين أنه من المحتمل أن حسابًا واحدًا أو أكثر من حساباتهم على الإنترنت سيؤدي إلى تعرضه للخطر أو الاختراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة " Daily Hive".وبعد أن تعددت الأخبار في وسائل الأعلام عن وجود ثغرة خطيرة، أو برنامج ضار يستخدمه المتسللون لكسر حماية كلمات المرور الخاصة بحسابات المستخدمين، وخاصةً تلك الخاصة بالحسابات البنكية، وبما أن شهر أكتوبر هو شهر الأمن الإلكتروني، وتحاول شركة جوجل Google تقديم بعض النصائح والحيل لك لإنشاء كلمات مرور أقوى وحماية أجهزتك وتصفح الإنترنت بأمان.أزالت شركة أبل التطبيق الإخباري المحمول «كوارتز» من النسخة الصينية لـ "المتجر"، بعد تلقي عدة شكاوى من الحكومة الصينية، بسبب التغطية المستمرة لمواضيع عن احتجاجات هونج كونج، وتقول الشركة بأن موقعها الإلكتروني كاملًا قد تم حظر الوصول إليه أيضًا في الصين القارية.كشف المحللون عن أن عملاق التكنولوجيا Apple بصدد إطلاق نظارات ذكية ستصبح جاهزة بحلول النصف الأول من عام 2020، تفيد التفاصيل المسربة بأنه من المقرر أن تصبح أبل أكثر تطورًا في إصدارها لأول نظارات من نوع AR.كتب «مينج تشي-كو» محلل شركة أبل عن تنبؤاته لمواصفات نظارة إيه آر القادمة، حيث أشار إلى وجود نموذج أولي للجهاز يُطلق عليه اسم Garta، ويتوقع أيضًا أن تتشارك أبل مع "علامات تجارية خارجية" لتصميم سماعات الرأس.