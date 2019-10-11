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رياضة

تعرف على الغائبين عن حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تخطى صعوبات كثيرة في الموسم الماضي نتيجة كم الإصابات التي طاردت الفريق وخوض المباريات بشكل مضغوط وعدم حضور الجماهير رغم أهميتها بالنسبة للأهلي .

وقال الخطيب في كلمته خلال حفل تسليم درع الدوري رقم 41 الذي أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة أنه توقف أمام بعض الكلمات في الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه خلال الحفل ومنها عبارة الأهلي لا يعرف المستحيل لأنها حقيقة فعلية يعيشها الأهلي دائما وعبر عنها خلال تتويج فرق الكرة بدرع الدوري الموسم الماضي متخطيا جميع الصعوبات .

وأوضح رئيس النادي أن الرياضة منافسة شريفة لكن هناك من يسعى قدر الإمكان أن يفشل الأهلي أكثر من سعيه لإنجاح نفسه بجانب أن الأهلي برموزه وأعضائه وجماهيره ولاعبيه يتعرضون للتطاول وهو أمر لا يصح في الرياضة لكن الأهلي لا يترك حقوقه..ولكن بقيمته المرتفعة.

وواصل :”الأهلي لو نزل لهذا المستوى ، لن تكون هذه هي قيمته، فالأهلي يرتفع حتى يحصل على حقه بالقانون واللوائح “.
وزاد :”متمسكون بتفعيل القانون واللوائح بالاتحاد المصري واللجنة والأوليمبية وسنسعى لذلك”.

وشهد الحفل حضور جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة عدا بعض الأسماء هي ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة الذي يترأس بعثة السباحة بالنادي في رحلتها الخارجية واللاعبين المتواجدين مع فريق الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق بجانب رمضان صبحي وصلاح محسن نجوم المنتخب الأوليمبي وعلي معلول المنضم لمنتخب تونس وجيرالدو المنضم لمنتخب انجولا.
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