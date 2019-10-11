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رياضة

حفل_يليق_بالأهلي .....نانسي نور تتألق في تقديم حفل تسليم الدرع

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
الإعلامية نانسي
الإعلامية نانسي نور
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عبد الحكيم ابو علم
تألقت الإعلامية نانسي نور مذيعة سي بي سي في حفل تسليم درع الدوري العام عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام.

وظهرت الإعلامية نانسي نور بشكل مميز خلال الحفل الذي أقيم في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وشهد العديد من المفاجآت.
وأثنت نانسي بحفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي والإنجاز الكبير الذي حققه المارد الأحمر خلال الموسم الماضي.

وشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن راعي الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل، كما شهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.

ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي احياه العديد من النجوم.
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