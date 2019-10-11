كواليس لقاء محافظ بني سويف مع السفير الكوري بالقاهرة .. صور

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودولة كوريا الجنوبية ، التي تتسم بالتعاون المميز والتوافق الواضح في المجالات السياسية والإقتصادية ، حيث شهدت العلاقات بين الدولتين الصديقتين خلال الـ 6 سنوات ماضية تقدما ملحوظا على كافة المستويات،خاصة وأن كوريا الجنوبية كانت من أهم الدول التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها لمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأشاد محافظ بني سويف، بتجرية كوريا الجنوبية التي فرضت نفسها على العالم من خلال تقدمها في المجالات الصناعية والإلكترونية، ،مشيرا إلى أن محافظة بني سويف تحتضن إحدى ثمار هذا التفوق التكنولوجي والصناعي من خلال مصنع سامسونج للإلكترونيات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بالواسطى ، بالإضافة إلى التعاون النوعي الدي حظيت به بني سويف من خلال افتتاح الجامعة التكنولوجية المصرية التي تم اقامتها بالتعاون مع دولة كوريا ، حيث تعد الجامعة أحد أهم الصروح العلمية المتميزة بالمحافظة، التي بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام ، وشهدت زيارة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 24 سبتمبر الشهر الماضي.



جاء ذلك خلال لقائه "مساء أمس الخميس"بالسفير الكوري بالقاهرة "يون يو تشول"، والتي جاءت تلبية للدعوة التي وجهها السفير لمحافظ بني سويف للمشاركة في احتفال السفارة باليوم الوطني لدولة كوريا الجنوبية ، حيث هنأ محافظ بني سويف السفير بهذه المناسبة الوطنية للدولة الصديقة كوريا الجنوبية.



ومن جانبه أعرب السفير الكوري عن سعادته البالغة بتلبية المحافظ للدعوة ، معربا عن عمق العلاقات بين بلاده ومصر وتقارب مواقفهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا اعتزازه بمستوى العلاقات بين مصر وكوريا على كافة الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية ، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل إرساء الأمن في أفريقيا والعالم العربي، والدور القيادي والريادي المهم في أفريقيا،خاصة في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.



وعبر السفير الكوري عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لمقر الكلية التكنولوجية المصرية الكورية بمحافظة بني سويف ، والتي تعتبر نموذجا عمليا رائدا في مجال التعاون الكوري المصري في مختلف المجالات.