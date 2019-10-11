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منوعات

أغرب محاولة سرقة.. شراء شطيرة برجر شرط لسرقة خزنة مطعم وجبات سريعة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
صدى البلد
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قسم المنوعات
في واقعة غريبة من نوعها، اضطر لص اقتحم مطعمًا شهيرًا للوجبات السريعة إلى شراء شطيرة برجر أولًا قبل تنفيذ جريمة السرقة، وذلك حتى يتمكن العاملون بالمطعم من فتح الخزنة وإعطائه النقود، إذ أنه لا يمكن فتح الخزنة، إلا في حال تم إجراء عملية شراء.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن اللص، الذي يُدعى "دانييل براون"، اقتحم مطعم الوجبات السريعة بمدينة "كوفنتري" في إنجلترا، وهدد بأنه مسلح، وطالب العاملين بتسليمه النقود الموجودة بالخزنة على الفور.

لكنه أصيب بالذهول عندما تم إخباره بأنه لا يمكن فتح الخزنة إلا إذا قام بشراء أي وجبة من قائمة الطعام، ويبدو أن اللص لم يجد أمامه أي حل آخر، لذا طلب بالفعل شطيرة برجر بالجبن، وأعطى لأحد الموظفين ورقة نقدية فئة 5 جنيهات إسترلينية، قبل أن يفر حاملًا مبلغ يقدر بنحو 136 جنيه إسترليني.

وأفاد التقرير بأن هذه السرقة الغريبة والمثيرة للدهشة كانت واحدة من بين أربع سرقات نفذها "براون" بمدينة "كوفنتري" في غضون 12 ساعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في شهر يونيو من العام الماضي.

وأضاف التقرير أنه قد صدر يوم الثلاثاء الماضي حكم على "براون" بالسجن لمدة 5 أعوام، بعد اعترافه بجريمتي سرقة ومحاولتين للسطو أمام المحكمة.
أغرب محاولة سرقة.. شراء شطيرة برجر شرط لسرقة خزنة مطعم وجبات سريعة
أغرب محاولة سرقة.. شراء شطيرة برجر شرط لسرقة خزنة مطعم وجبات سريعة
أغرب محاولة سرقة.. شراء شطيرة برجر شرط لسرقة خزنة مطعم وجبات سريعة
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