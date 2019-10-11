مصيلحي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في الاتحاد السكندري

اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى بالجهاز الفنى ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم .



حرص رئيس النادى خلال الاجتماع على رفع الروح المعنوية للاعبين وحثهم على مواصلة الانتصارات الأخيرة التي حققها الفريق بالفوز على الجونة والمصري .



ويخوض الفريق السكندرى مباراة وديه اليوم على ملعبة بسموحه مع السلوم كما يلتقى غدا مع الحمام على نفس الملعب استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم ١٨ أكتوبر الحالى .



ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس في جدول المسابقة برصيد ٦ نقاط .