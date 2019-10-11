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رياضة

مصيلحي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في الاتحاد السكندري

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
محمد مصيلحى رئيس
محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى
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اسلام عودة
اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى بالجهاز الفنى ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم .

حرص رئيس النادى خلال الاجتماع على رفع الروح المعنوية للاعبين وحثهم على مواصلة الانتصارات الأخيرة التي حققها الفريق بالفوز على الجونة والمصري .

ويخوض الفريق السكندرى مباراة وديه اليوم على ملعبة بسموحه مع السلوم كما يلتقى غدا مع الحمام على نفس الملعب استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم ١٨ أكتوبر الحالى .

ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس في جدول المسابقة برصيد ٦ نقاط .
مصيلحي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في الاتحاد السكندري
مصيلحي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في الاتحاد السكندري
مصيلحي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في الاتحاد السكندري
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