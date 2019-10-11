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تعليم

تعرف على تفاصيل التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تستعد اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لفتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الأولى فى روسيا ديسمبر 2019 و التى تنظمها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية JINR ، وذلك فى إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد.

وتستهدف المدرسة شباب الباحثين المصريين (تحت 35 سنة) وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير وتتكفل الاتفاقية بكافة مصروفات السفر والإقامة ومصاريف الجيب للطلاب المقبولين.

لمزيد من المعلومات يمكن الدخول على الرابط التالى :
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/732-2019-09-17-14-29-51
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