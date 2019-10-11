تركيا تعلن مقتل أول مليشياتها في عملية توغلها بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل أول مليشياتها المسلحة المشاركة في عدوانها الغاشم على شمال شرقي سوريا.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه تمت إصابة 3 آخرين من مليشيا أنقرة التي اجتاحت الشمال السوري تحت مسمى عملية "درع السلام".



كان هذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.