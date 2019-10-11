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حوادث

أمن الجيزة يسقط 68 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في مداهمة أوكار إجرامية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
أمن الجيزة - أرشيفية
أمن الجيزة - أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في مداهمة عددا من البؤر الإجرامية علي مستوي المحافظة ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 68 متهما من تجار المخدرات والأسلحة قبل ترويج كميات كبيرة من المضبوطات.

وأسفرت الحملات التي قادها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 53 متهما و 48 قضية اتجار و3 قضايا تعاطي و2235 جرام حشيش و 269 قرص مخدر و 335 جرام إستروكس و 927 جرام هيروين و360 جرام شادو و 780 جرام بانجو.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تمكنت القوات برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية من ضبط 15 متهم و15 قضية دفاع و 3 طبنجات عيار 9 مم وبندقية آلية و 11 فرد خرطوش محلى الصنع وبندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و 14 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تقنين الإجراءات حيالهم وتحرير المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابات المختصة للتحقيق.

وتواصل مديرية أمن الجيزة مداهمة البؤر الإجرامية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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