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رياضة

ميتشو السبب .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:20 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر اختيار عصام مرعي لـ الانضمام للجهاز الفني للفريق الأول تحت قيادة الصربي ميتشو.

وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أنه قام بعرض كافة أسماء المدربين المصريين على ميتشو و هو من قرر الاستعانة بـ عصام مرعي.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن مساء أمس انضمام عصام مرعي للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الصربي ميتشو.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي التى كان مقررا إقامتها الأحد قبل الماضى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.
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