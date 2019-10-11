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حوادث

لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل.. تموين الجيزة تضبط 63 قضية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:14 ص
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع غذائية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة أمنية مكبرة علي الأسواق لمكافحة جرائم التجار ورفع الأسعار ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 63 قضية متنوعة.

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عن ضبط 23 قضية عدم حمل شهادة صحية و15 قضية عدم الإعلان عن أسعار و6 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و10 قضايا انتاج خبز ناقص الوزن.

كما تمكنت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في ضبط 8 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وقضية غش تجاري تضمن ضبط مصنع ألبان غير مرخص.

وضبط داخل المصنع كميات باجمالي وزن 580كجم تضمنت جبنة قريش و جبنة شلل زبادي و جبنة حلوب.

تم تقنين الإجراءات حيالهم وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وشرحت مصادر أمنية أن الحملات التموينية علي مستوي محافظة الجيزة مستمرة بشكل يومي لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
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