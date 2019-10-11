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ثقافة

الهادي يطالب جميع الأثريين بالتكاتف وراء ملف النقابة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:53 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف صلاح الهادي أمين نقابة الأثريين"تحت التأسيس" في وجه بحري، عن اخر مستجدات ملف النقابة، مطالبا جميع الأثريين بالوقوف خلف الملف حتى إشهار النقابة.

جاء ذلك خلال تكريمه في ملتقى اتحاد الأثريين المصريين فى مؤتمره التاسع بمتحف الحضارة، موضحا للحضور موقف ملف نقابة الأثريين بمجلس النواب ووعد الجميع بالدعم حتى الاشهار.

وقال في كلمته: قبل محاسبة الآثريين والعاملين بالوزارة على نتائج العمل لابد أن يعلم الجميع أن وزارة الآثار تعمل بتمويل ذاتى ولا توجد الإمكانيات اللازمة التى تمكن العاملين من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

وطالب الهادي، الحضور بمساعدة الوزارة بكل السبل علي أن تدخل الآثار الموازنة العامة، وان يكون شعار الجميع رعاية البشر من اجل حماية الحجر.

وأوضح أن ملف نقابة الاثريين بمجلس النواب يحتاج إلى دعم جميع الأثريين أكاديميين كانوا أو عاملين وحتى غير المشتغلين وإن كانت هناك أي نقاط خلاف يمكن حلها وتعديلها بعد الإشهار.
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