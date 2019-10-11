الإعلام الإخواني بين "الصمت" و"التطبيل" بعد العدوان التركي على سوريا

لو شوفتوا شكل الجنود التركية وهي داخلة سوريا حاجة تشرف، والطيران التركي في سوريا حاجة تشرف، بهذة الكلمات عبر الإعلامي الإخواني محمد ناصر عن سعادته بالعدوان على المدنيين العزل في الدولة الشقيقة سوريا، من قبل قوات الجيش التركي، بعد أمر التحرك من رئيسهم أردوغان.





لم يضف محمد ناصر، مقدم أحد البرامج على القنوات الإخوانية جديدا لجمهوره، فمن غير المتوقع أن يهاجم الإعلامي الإخواني ممولهم الأول رجب طيب أردوغان، مهما فعل، فدائما ما يتبع محمد ناصر هذه الطريقة في تأييد كل ما يفعله أردوغان، ليقدم نموذجا إعلاميا لا يري إلا بأعين ممولة.





الأمر لم يختلف كثيرًا عند قنوات الجزيرة فكلاهما يتحرك بأمر مباشر من أردوغان، رغم إختلاف أماكن البث، فعبر الإعلامي الإخواني أحمد منصور، عن سعادته العدوان التركي على دولة شقيقة ، ودافع عن العدوان زاعمًا أن قرار «أردوغان» بالتحرك العسكرى فى شمال سوريا «صحيح وصائب»، فضلًا عن ترويج قناة الجزيرة القطرية على كافة منصتها للعدوان علي أنة المنقذ للدولة السورية.





أما شبكة رصد الإخوانية فلم تتغير كثير عن عادتها في الترويج لما يفعله أردوغان حيث وروّجت الشبكة الإخوانية اسم «نبع السلام»، الذي أطلقه «أردوغان» على حربه ضد الشعب السورى، متناسية أن تركيا تعتدي على أراضى إحدى الدول العربية الشقيقة.



