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رياضة

أحمد ناجي يوجه رسالة مثيرة لـ شريف إكرامي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
احمد ناجي
احمد ناجي
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ياسمين تيسير
أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الاول السابق بـ شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي خاصة في ظل ابتعاده خلال الفترة الحالية عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

وأكد أحمد ناجي في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " أن شريف اكرامي لديه عزيمة وإصرار شديدين حيث قام أثناء مباراة الفريق أمام فريق أسوان وعقب إجراء الـ 3 تغييرات بممارسة تمارين بطن و ظهر على الرغم من تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق.

وأضاف أحمد ناجي أن شريف اكرامي عليه ان يستمر بنفس الأسلوب و سيعود قريبا للمشاركة بشكل أساسي مشددا ان عمر حارس المرمى طويل و يصل لـ 40 عام لذلك فمازال امامه الكثير في الملاعب.

وتابع أن شريف إكرامي لديه إمكانيات رائعة و مستواه يتطور بشكل رائع دائما.

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