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أخبار البلد

وزيرة السياحة : أحمد إبراهيم مستشارا تنفيذيا لشئون بوابة العمرة المصرية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:35 ص
أحمد إبراهيم رئيس
أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية
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محمد الاسكندرانى

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط قرار رقم 540 لسنة 2019 نصت مادته الأولى على تعيين أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة وعضو اللجنة العليا للعمرة و الحج ومن ذوى الخبرة بصفته مستشارا تنفيذيا لشئون بوابة العمرة المصرية بدون أجر .

ونوهت وزيرة السياحة فى قرارها أن تعيين احمد ابراهيم كمستشار تنفيذيا لشئون بوابة العمرة المصرية للتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير بوابة العمرة .

يذكر أن أكد أحمد إبراهيم فى تصريحات سابقة أن شركة السياحة المصرح لها بتنظيم برامج العمرة سوف تتمكن من تسجيل أسماء الحجاج والمعتمرين والبرنامج عبر البوابة وإنهاء جميع الإجراءات من خلالها.

وأضاف أنه سيتم عمل كود خاص بكل شركة لإصدار تذاكر الطيران مربوط بكود مطابق للضوابط بالإضافة إلى وجود باركود ثلاثى فيما يتعلق بالمطارات والمنافذ.
وزيرة السياحة : أحمد إبراهيم مستشارا تنفيذيا لشئون بوابة العمرة المصرية
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