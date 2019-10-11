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ثقافة

مدير "القومي للحضارة": لا ننافس المصري الكبير.. ومتحفنا سيكون مركز إشعاع ثقافي لحضارة مصر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
أكد د.أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة أن المتحف القومي سيكون بيتا لتقديم صورة مصر وحضارتها بصورة مشرفة،ومؤسسة ثقافية حضارية تضم متحفا ومنشآت أخري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش تكريمه في ملتقى إتحاد الأثريين المصريين الذي عقد بالمتحف الخميس، مشيرا إلي أن كل هذا علي مساحة 33 فدان، وعلينا تحويلها إلي مركز إشعاع ثقافي.

وتابع: نعمل حاليا على تجهيز 3 قاعات افتتاحها منتصف نوفمبر المقبل، والمتحف يقوم حاليًا بجمع وإستقبال قطع أثار من متاحف أخري، ومرممونا يتعاملون معها في التخصصات المختلفة،كما أننا لدينا معمل تحليل دي إن ايه لا يوجد مثله إلا في المتحف المصري بالتحرير.

وقال: متحفنا ليس منافسا للمتحف المصري الكبير بل مكمل له،في تقديم صورة مصر الحضارية وما بيننا توازن وليس تنافس،والمتحف به أصول وإمكانيات غير متاحة لمتاحف أخرى كثيرة.

وأضاف: موقع المتحف القومي للحضارة استراتيجي،حيث يقع في منطقة غنية،وقد حبتها الطبيعة ببحيرة تمثل مصدر جذب قوي للمتحف وهي بحيرة عين الصيرة الجاري تطويرها حاليًا.
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