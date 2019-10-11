مسعف روسي قفز من طائرة على ارتفاع 2000 قدم فحدثت الكارثة في الجو

هوى القفز بالمظلات فركب في الطائرة وتجهز ليقفز من على ارتفاع عال في السماء خلال تدريباته الإسعافية على القفز لكن الكارثة كانت أشد بعد قفزه بلحظات عندما لم يستطع فتح المظلة.





قام «ميخائيل بروخوروف» 35 عامًا بالقفز من طائرة على ارتفاع 2000 قدم وفقًا لما نشرته صحيفة الدايلي ميل لكن لسوء حظه عندما أراد سحب مزلاج المظلة، علق المزلاج ولم يتمكن من فتحه.





لجأ ميخائيل إلى استخدام المظلة البديلة لينقذ نفسه لكن أشرطتها علقت ببعضها البعض فسقط في أحد الحقول على رقبته وارتطم جسده بالأرض، وقد فارق الحياة على الفور.



