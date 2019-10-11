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منوعات

مسعف روسي قفز من طائرة على ارتفاع 2000 قدم فحدثت الكارثة في الجو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:03 ص
skydiving
skydiving
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عزة عاطف
هوى القفز بالمظلات فركب في الطائرة وتجهز ليقفز من على ارتفاع عال في السماء خلال تدريباته الإسعافية على القفز لكن الكارثة كانت أشد بعد قفزه بلحظات عندما لم يستطع فتح المظلة.

قام «ميخائيل بروخوروف» 35 عامًا بالقفز من طائرة على ارتفاع 2000 قدم وفقًا لما نشرته صحيفة الدايلي ميل لكن لسوء حظه عندما أراد سحب مزلاج المظلة، علق المزلاج ولم يتمكن من فتحه.

لجأ ميخائيل إلى استخدام المظلة البديلة لينقذ نفسه لكن أشرطتها علقت ببعضها البعض فسقط في أحد الحقول على رقبته وارتطم جسده بالأرض، وقد فارق الحياة على الفور.

وكمسعف في خدمة الإنقاذ الروسية في جبال الأورال، كانت هذه قفزته الـ35، حيث يقع فريق الإنقاذ التابع له في منطقة سفيردلوفسك وينتشر في حالات الطوارئ الجوية في جميع أنحاء روسيا، بدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا أوليًا لتحديد ما إذا كان ينبغي فتح قضية جنائية واسعة النطاق حتى وفاته.
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