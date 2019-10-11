منافسو الأهلي مش حيناموا .. أحمد ناجي يكشف عن رأيه بـ فايلر ومجموعة الفريق بالبطولة الأفريقية

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق عن رأيه بـ رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي حيث أكد أنه مدرب رائع و بصمته ظهرت اثارها على أداء الفريق خلال الفترة الماضية .



وأضاف أحمد ناجي في تصريحات لبرنامج " اللعيب " أن لاعبي الفريق يطيعون أوامره بشكل رائع داخل الملعب وهو ما يبرز شخصيته القوية كمدرب.



أما عن مجموعة الاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا فأكد أن الفرق المنافسة " لن تنام " خوفا من مواجهة الأهلي خاصة في ظل الأداء الرائع تحت قيادة فايلر.



وأضاف أن عناصر الاهلي متكاملة من حيث الحصول على مدرب رائع و لاعبين على مستوى عال حيث اشاد بـ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مؤكدا انه طور من مستواه كثيرا.



وتابع أن محمد الشناوي من حقه الاحتراف خاصة في ظل تألقه اللافت للنظر.



وأعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي، والهلال، وبلاتينيوم ستارز.



