نجم الزمالك السابق يطالب بـ حضور جماهيري كبير لمباراة جينيراسيون السنغالي

حضور جماهير نادي الزمالك للمباراة امر طبيعي وحيوي ومطلب عادل للنادي .نتمني التوصل الي حل سريع وعاجل. — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) October 11, 2019

طالب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق الجهات الأمنية بـضرورة الموافقة على حضور عدد كبير من الجماهير لمباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي في اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.وكتب هيثم فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " حضور جماهير نادي الزمالك للمباراة أمر طبيعي وحيوي ومطلب عادل للنادي .نتمني التوصل الي حل سريع وعاجل. "وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ قليل أن الجهات الامنية اخبرته باقامة المباراة على استاد السلام بحضور 3 الاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية.ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 24 أكتوبر المقبل.