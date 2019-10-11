Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الكولومبي يفتتحان حوارا رفيع المستوى في مجال الأمن

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:40 ص
زير الخارجية الأمريكي
زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
Advertisements
أ ش أ
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو مع نظيره الكولومبي كارلوس هولمز بالعاصمة الأمريكية (واشنطن)، لافتتاح الحوار الثامن رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكولومبيا، والذي يتضمن مناقشات حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة المخدرات، وزيادة الرخاء الاقتصادي، وتعزيز الحكم الديمقراطي.

وأكد بومبيو - خلال اللقاء - دعم الولايات المتحدة المستمر لجهود كولومبيا للقضاء على تجارة الكوكايين وتوسيع وجود الشرطة في المناطق الريفية للحفاظ على ما تحقق من نجاح في مجال مكافحة المخدرات ، وكذلك لجهود كولومبيا الرامية إلى ضمان سلام دائم فيها.

وناقش الوزيران - أيضا - الأزمة التي أحدثها مادورو في فنزويلا والتبعات الثقيلة التي خلفتها وتركت آثارها على كولومبيا وعلى المنطقة بأسرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تفعّل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا

ترشيحاتنا

انتو الاتنين قمر .. رامي رضوان ودنيا سمير غانم في إطلالة جديدة

اخبار الرياضة اليوم.. خبير لوائح يصدم مرتضى بخصوص كهربا.. والزمالك يفاوض صالح جمعة

تعرف على الغائبين عن حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري

والد الشاب القتيل محمود البنا: المعتدون تربصوا بابني أثناء ذهابه للدرس وطعنوه.. فيديو

تعليق مؤثر من مؤمن زكريا على نظرة الخطيب له أثناء تكريمه

نظرة الخطيب وكلمة الجنايني .. 5 مشاهد لا تفوتك في حفل تسلم الأهلي لـ درع الدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور