وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الكولومبي يفتتحان حوارا رفيع المستوى في مجال الأمن

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو مع نظيره الكولومبي كارلوس هولمز بالعاصمة الأمريكية (واشنطن)، لافتتاح الحوار الثامن رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكولومبيا، والذي يتضمن مناقشات حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة المخدرات، وزيادة الرخاء الاقتصادي، وتعزيز الحكم الديمقراطي.



وأكد بومبيو - خلال اللقاء - دعم الولايات المتحدة المستمر لجهود كولومبيا للقضاء على تجارة الكوكايين وتوسيع وجود الشرطة في المناطق الريفية للحفاظ على ما تحقق من نجاح في مجال مكافحة المخدرات ، وكذلك لجهود كولومبيا الرامية إلى ضمان سلام دائم فيها.



وناقش الوزيران - أيضا - الأزمة التي أحدثها مادورو في فنزويلا والتبعات الثقيلة التي خلفتها وتركت آثارها على كولومبيا وعلى المنطقة بأسرها.