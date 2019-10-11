Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم الديموقراطيين الجدد في كندا يحدد شروطه لدعم حكومة أقلية في البلاد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
حدد زعيم الحزب الديموقراطي الجديد جاجميت سينج أمس /الخميس/ الشروط التي يحتاجها لحصول أي من الحزبين الرئيسيين على دعمه في حالة الوصول إلى برلمان دون أغلبية واضحة.

وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة عن أن البلاد تتجه إلى حكومة أقلية قد تميل قليلا إلى حزب المحافظين اليميني المعارض.
وتطابقت شروط سينج إلى حد كبير مع برنامج حملته - الصيدلة الوطنية وبرامج رعاية الأسنان ، والسكن بأسعار معقولة ، والقضاء على الفائدة على قروض الطلاب، وفرض ضريبة على الأثرياء والعمل على مواجهة ظاهرة تغيير المناخ. كما أضاف سينج عنصرا جديدا: "تغيير طريقة التصويت في البلاد".

ويعد الإصلاح الانتخابي نقطة مؤلمة بشكل خاص لليبراليين، الذين وعدوا أن تكون انتخابات 2015 هي الأخيرة في ظل النظام الانتخابي التقليدي الأول، فقط لإلغاء توصيات اللجنة التي وضعوها معا لدراسة القضية.

ويدعم الحزب الديمقراطي الجديد نظام التمثيل النسبي المختلط، والذي يقول مؤيدوه إنه يعكس بشكل أفضل إرادة الناخبين كما عبر عنها في التصويت الشعبي. وقال سينج إن القضية تدور حول "إعادة السلطة للناس".

وأضاف سينج "أريد أن أنهي ذلك مرة واحدة وإلى الأبد ، وبالتالي أود أن أقول للكنديين، مع حكومة ديمقراطية جديدة ، مع وجود عدد أكبر من الديمقراطيين الجدد، يمكننا تحقيق ذلك".

ومن المرجح أن يواجه ترودو هجمات متواصلة من خصومه خلال مناظرة مساء اليوم. وتعتبر مناظرة اليوم فرصة أخيرة لزعماء الأحزاب الستة لإظهار بصماتهم قبل انتخابات 21 أكتوبر الجاري، خاصة فيما يتعلق بالناخبين المترددين في مقاطعة كيبيك.
وقال سينج إن الكثير من تركيزه سيكون على مهاجمة ترودو، على الرغم من الاستطلاعات التي تشير إلى أن حزب الكتلة الكيبيكية قد اكتسبت أرضية في كيبيك على حساب الديمقراطيين الجدد.
Advertisements

موضوعات متعلقة

زعيم الحزب الديمقراطي الكندي يعد بإعادة التفاوض على اتفاق أوسمكا

استطلاع: ربع الكنديين يؤمنون بحق ترودو في ولاية ثانية

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة اليوم.. خبير لوائح يصدم مرتضى بخصوص كهربا.. والزمالك يفاوض صالح جمعة

سنن يوم الجمعة .. لك بكل خطوة أجر صيام وقيام عام كامل

مؤمن زكريا يكشف موعد عودته للملاعب مرة أخرى .. فيديو

حادث مروري مروع بالسعودية.. وفاة 7 من عائلة واحدة

تعرف على الغائبين عن حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري

موعد عملية الحقن الموضعي لمحمود الخطيب ومدة العلاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور

برة المطبخ.. 5 استخدامات مذهلة لـ الليمون