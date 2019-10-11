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بعد ترشحه لعمل فني مع عادل إمام..خالد سليم: همضى على بياض وأنا مغمض..فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
خالد سليم
خالد سليم
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كشف الفنان خالد سليم عن كواليس ترشحه لعمل جديد مع الفنان الكبير عادل إمام واصفا أنه لن ينسى مكالمته له.

وقال سليم إن المخرج رامى عادل إمام اتصل به تليفونيا ليبلغه ترشيحه ضمن فريق عمل فني يجمعه مع الفنان الكبير عادل إمام فكان ردى أمضى على بياض وأنا مغمض.

جاء ذلك خلال برنامج "وشوشة"، المذاع على شاشة "النهار"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الهواري.

وأضاف: أن الترشيح جاء بعد مشاهدة المخرج رامى إمام والفنان عادل إمام دورى فى مسلسل بعد البداية كاشفا عن حدوث مفارقة طريفة عقب لقاء الفنان عادل امام وهو ظهوره فقط فى الحلقة الـ16.
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