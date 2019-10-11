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حوادث

مرور الجيزة يحرر 4251 مخالفة على الطرق والمحاور الكبرى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:39 ص
مرور الجيزة - أرشيفية
مرور الجيزة - أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت إدارة مرور الجيزة حملة مكبرة علي الطرق والمحاور الرئيسية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4251 مخالفة متنوعة.

واستهدفت الحملة التي قادها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء علي عبد الرازق مدير مرور الجيزة العمل على سيولة الحركة المرورية وأسفرت عن ضبط 1488 مخالفة انتظار خاطئ و591 مخالفة متنوع و 3 دراجات بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط 82 تجاوز السرعة المقررة بالرادار وتحرير 13 مخالفة في حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية" و 5 الصلاحية الفنية للسيارة و 2075 نـمــوذج 125 و 13 عدم استخدام حزام الأمان و 14 زجاج فاميه و 6 حجز توك توك و 56 التصالح الفوري و 13 ملصقات ومتعلقات و 9 حملة السرفيس.

وبلغ عدد إجمالي المخالفات خلال 24 ساعة 4251 مخالفة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.
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