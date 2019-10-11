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رياضة

المنيا يواجه الزمالك وديا مساء الأحد المقبل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:38 ص
نادي المنيا
نادي المنيا
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رباب الهواري
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي المنيا، بقيادة سمير كمونة، خوض فريقه مباراة ودية أمام فريق الزمالك يوم الأحد المقبل بملعب نادي الزمالك ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وقال محمد عليان مدير الكرة بنادي المنيا، في تصريحات "لصدى البلد" أن المدير الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق الزمالك يوم الأحد المقبل بملعب نادي الزمالك ، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بالممتاز ب .

وأشار "عليان " أن هذه الودية تعد آخر اللقاءات الودية والقوية للفريق قبل انطلاق منافسات دورى القسم الثانى يوم ٢٠ أكتوبر.

وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي المنيا أولي مبارياته أمام فريق سوهاج علي استاد جامعة المنيا.
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