للمرة الأولى .. كواليس فيلم الممر .. شاهد

بثت فضائية dmc عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لأول مرة كواليس صناعة فيلم الممر مع الإعلامى رامى رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سى".



أكد الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر"، أنه لم يكن يتوقع حجم النجاح الهائل الذي حققه الفيلم خلال عرضه في دور السنيما وعدد من الفضائيات المصرية، مؤكدًا أن ردود الأفعال داخل وخارج مصر كانت مبهرة.



وأضاف عز، في مداخلة تلفونية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن فيلم "الممر" خلق حالة وطنية بين المصريين، متابعًا: "قولت للمخرج شريف عرفة إحنا هنجيب جول، ردود أفعال الناس على الفيلم في الشوارع مشفتهاش من يوم مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 90".



يُشار إلى أن فيلم "الممر" فيلم دراما حربي مصري من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.







