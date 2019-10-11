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رياضة

تدريبات قوية لـ لاعبي الألومنيوم بأوامر من الكنانى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:37 ص
نادي الألومنيوم
نادي الألومنيوم
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رباب الهواري
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم ، بقيادة ياسر الكناني، إقامة تدريبات شاقة للاعبي فريقه، استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد لموسم 2019/2020 .

وأكد "الكنانى" المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد" أنه قرر اقامة مران الفجر وآخر عصرا للاعبي الفريق استعدادا للقسم الثانى .

وقال إن الفريق يؤدي تدريبات بدنية وأداء العديد من التدريبات التي تهدف للوصول باللياقة البدنية للاعبين لمستوياتها المثلى، وتخصيص جزء من المران للنواحي الخططية والتكتيكية.

وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، التى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الألومنيوم أولي مبارياته أمام فريق الفيوم خارج ملعبه.
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