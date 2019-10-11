رغد صدام حسين لترامب: أين تعويض أمريكا عن غزو العراق؟

شنت رغد، نجلة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما اعترف أن احتلال الولايات المتحدة للعراق كان أسوأ خطأ في تاريخها.



وقالت رغد في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "ما جدوى اعتراف ترامب بأن بلاده اتخذت بتدخلها بالشرق الأوسط، أسوأ قرار في تاريخها، من سيعوض البلد الذي دمر؟ ومن سيعوضنا والدي وإخوتي وابن أخي الذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟".



وأضافت: "ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلما وبهتانا؟"،



وتابعت:" "أنا أعلم..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه".