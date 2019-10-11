Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغد صدام حسين لترامب: أين تعويض أمريكا عن غزو العراق؟

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
شنت رغد، نجلة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما اعترف أن احتلال الولايات المتحدة للعراق كان أسوأ خطأ في تاريخها.

وقالت رغد في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "ما جدوى اعتراف ترامب بأن بلاده اتخذت بتدخلها بالشرق الأوسط، أسوأ قرار في تاريخها، من سيعوض البلد الذي دمر؟ ومن سيعوضنا والدي وإخوتي وابن أخي الذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟".

وأضافت: "ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلما وبهتانا؟"،

وتابعت:" "أنا أعلم..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خداع الكثيرين.. فيسبوك ينقذ رغد صدام حسين

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللبن الرايب ؟

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

ميتشو السبب .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني

أحمد شوبير يعلن موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب .. فيديو

نبيل الحلفاوي: من يقرأ السيرة الذاتية لـ فايلر سيظن أن بها خطأ أو تزوير

للمرة الأولى .. كواليس فيلم الممر .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور