محمود إبراهيم يعلن قائمة نادي قنا لمواجهة مكة المكرمة في القسم الثالث

أعلن محمود إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مكة المكرمة ، والتى تضم 18 لاعبا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، حيث يقام اللقاء على ملعب مكة المكرمة ، غدا السبت



وجاءت قائمة قنا الرياضي كالتالي :



سيد الحضري ومحمد عبيد لحراسة المرمى

عمر صبحي ،وسيف طارق ،ومحمد حسين ، وحسن سعد ،وأحمد السماحي ، وحازم كمال ، وأحمد رشدى ، وكمارا ، وأحمد عبد الكريم ، وإسلام أبو عمرة ، ومحمود سيد ، وعبد الله دومينيك ، وأمين ميدو ، وعبد الرحمن عبدة ، ومحمد أبو عمرة.



وصرح "مؤمن ابوحديد "المشرف علي الفريق لصدى البلد، بأن الفريق استعد بقوة أولى مواجهات الدورى في الموسم الجديد ، خاصة وأن البدايات دائما ما تؤثر على مسيرة الفريق وتحقيق حلم الصعود والعودة للقسم الثانى من جديد .



وأشار لدعم رئيس النادي أشرف سعد حيث قرر صرف 40% من مقدمات عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل بدء منافسات الموسم الجديد بدورى القسم الثالث لموسم 2019 /2020.



