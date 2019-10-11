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رياضة

محمود إبراهيم يعلن قائمة نادي قنا لمواجهة مكة المكرمة في القسم الثالث

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
فريق قنا الرياضي
فريق قنا الرياضي
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رباب الهواري
أعلن محمود إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مكة المكرمة ، والتى تضم 18 لاعبا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، حيث يقام اللقاء على ملعب مكة المكرمة ، غدا السبت

وجاءت قائمة قنا الرياضي كالتالي :

سيد الحضري ومحمد عبيد لحراسة المرمى
عمر صبحي ،وسيف طارق ،ومحمد حسين ، وحسن سعد ،وأحمد السماحي ، وحازم كمال ، وأحمد رشدى ، وكمارا ، وأحمد عبد الكريم ، وإسلام أبو عمرة ، ومحمود سيد ، وعبد الله دومينيك ، وأمين ميدو ، وعبد الرحمن عبدة ، ومحمد أبو عمرة.

وصرح "مؤمن ابوحديد "المشرف علي الفريق لصدى البلد، بأن الفريق استعد بقوة أولى مواجهات الدورى في الموسم الجديد ، خاصة وأن البدايات دائما ما تؤثر على مسيرة الفريق وتحقيق حلم الصعود والعودة للقسم الثانى من جديد .

وأشار لدعم رئيس النادي أشرف سعد حيث قرر صرف 40% من مقدمات عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل بدء منافسات الموسم الجديد بدورى القسم الثالث لموسم 2019 /2020.

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