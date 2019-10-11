Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أولمبياد المحافظات الحدودية ينطلق من الوادي المقدس طوى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
أولمبياد المحافظات
أولمبياد المحافظات الحدودية
Advertisements
ايمن محمد
انطلق أولمبياد المحافظات الحدودية فى كرة القدم من ملاعب سانت كاترين الجديدة بمشاركة ٢٥٠ لاعب أثناء افتتاح وزير الشباب والرياضة برفقته خالد فودة محافظ جنوب سيناء ملعبين بالنجيل الصناعى بمدينة سانت كاترين .

حضر الافتتاح اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب الرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، واهالي مدينة سانت كاترين، ملعبين بالنجيل الصناعي قانوني وملعب خماسي مزود بالأضواء الكاشفة.

كما تم افتتاح ملعب نجيل صناعي قانوني وملعب خماسي نجيلة صناعي بمركز شباب سانت كاترين، وذلك على هامش انعقاد ملتقي سانت كاترين للتسامح الديني .

أولمبياد المحافظات الحدودية ينطلق من الوادي المقدس طوى
أولمبياد المحافظات الحدودية ينطلق من الوادي المقدس طوى
أولمبياد المحافظات الحدودية ينطلق من الوادي المقدس طوى
أولمبياد المحافظات الحدودية ينطلق من الوادي المقدس طوى
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحضور شباب المهجر.. استعدادات مكثفة بجنوب سيناء لـ ملتقى الأديان أكتوبر المقبل

سانت كاترين تتزين لاستقبال ملتقي التسامح الديني الخامس ..صور

ترشيحاتنا

تعليق مؤثر من مؤمن زكريا على نظرة الخطيب له أثناء تكريمه

هروب إرهابي خطير من سجون الأكراد بعد الغزو التركي على سوريا

أخبار الفن .. انهيار هنا الزاهد وانفعال هنيدى فى عزاء طلعت زكريا .. والقاهرة تودع شوقى الماجرى

شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا

والد الشاب القتيل محمود البنا: المعتدون تربصوا بابني أثناء ذهابه للدرس وطعنوه.. فيديو

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور