أولمبياد المحافظات الحدودية ينطلق من الوادي المقدس طوى

انطلق أولمبياد المحافظات الحدودية فى كرة القدم من ملاعب سانت كاترين الجديدة بمشاركة ٢٥٠ لاعب أثناء افتتاح وزير الشباب والرياضة برفقته خالد فودة محافظ جنوب سيناء ملعبين بالنجيل الصناعى بمدينة سانت كاترين .



حضر الافتتاح اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب الرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، واهالي مدينة سانت كاترين، ملعبين بالنجيل الصناعي قانوني وملعب خماسي مزود بالأضواء الكاشفة.



كما تم افتتاح ملعب نجيل صناعي قانوني وملعب خماسي نجيلة صناعي بمركز شباب سانت كاترين، وذلك على هامش انعقاد ملتقي سانت كاترين للتسامح الديني .



