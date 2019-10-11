موعد مباراة المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الجنوب أفريقي ضمن الاستعدادات النهائية للفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر القادم وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية ولن تذاع المباراة بأوامر من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب .



يذكر أن المنتخب الأوليمبي يقع في المجموعة الأولي التي تضم إلى جانبه مالي والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب افريقيا في المجموعة الثانية ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.