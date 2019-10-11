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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:03 ص
منتخب المغرب
منتخب المغرب
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ياسمين تيسير
تقام اليوم، الجمعة 11-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها تصفيات كأس الأمم الأوروبية

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية :


التشيك X إنجلترا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2

فرنسا X أيسلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1

البرتغال X لوكسمبورج - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

تركيا X البانيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

مواعيد مباريات ودية :

المغرب X ليبيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

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