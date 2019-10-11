مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة 11-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها تصفيات كأس الأمم الأوروبية
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية :
التشيك X إنجلترا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
فرنسا X أيسلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1
البرتغال X لوكسمبورج - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
تركيا X البانيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات ودية :
المغرب X ليبيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية :
التشيك X إنجلترا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
فرنسا X أيسلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1
البرتغال X لوكسمبورج - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
تركيا X البانيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات ودية :
المغرب X ليبيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3