مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة 11-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها تصفيات كأس الأمم الأوروبية



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:



مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية :





التشيك X إنجلترا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2



فرنسا X أيسلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1



البرتغال X لوكسمبورج - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



تركيا X البانيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



مواعيد مباريات ودية :



المغرب X ليبيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



